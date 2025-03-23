卓球Tリーグプレーオフの女子セミファイナルが22日、東京・代々木第二体育館で行われ、パリオリンピック™女子団体銀メダリストの平野美宇（24）、張本美和（16）が所属する木下アビエル神奈川（レギュラーシーズン2位）と前回王者・日本生命レッドエルフ（同3位）が対戦した。KA神奈川は第1試合のダブルスを落とすと、第2試合にパリ五輪代表の張本が登場。第1ゲームは落としたが、第2ゲームは15−15までもつれ込む一進一退の