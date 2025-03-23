1980年3月21日にシングル「嵐の金曜日」でメジャーデビューを果たしたHOUND DOGが2025年、デビュー45周年を迎えた。これを記念してデビュー日にあたる3月21日および22日の2日間、日本青年館にて＜HOUND DOG 45th Anniversary Live 2025「King of Rock'n Roll Show」＞の東京公演が開催された。◆HOUND DOG 画像開演時間5分前から「KOHEI」コールが超満員の会場中に響き渡るなど、のっけから45周年を祝う熱気が凄まじい。そして「AM