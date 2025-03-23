キリンビールが公式SNSでアップ森保一監督率いるサッカー日本代表は3月20日、2026年北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選の第7戦でバーレーンと対戦し2-0で勝利した。W杯出場権を世界最速で獲得したなか、出場決定直後に流れた特別CMが話題となっている。予選を5勝1分で首位を独走している日本は、他会場の結果によりドロー以上でW杯出場が決まる状況でバーレーン戦を迎えた。試合は後半21分にMF鎌田大地が先制ゴールを