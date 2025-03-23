鈴木聡美が日本選手権2冠競泳の日本選手権第3日が22日、東京アクアティクスセンターで行われ、パリ五輪代表の鈴木聡美（34＝ミキハウス）が200メートル平泳ぎで12大会ぶり4回目の優勝を果たした。前日の100メートルと合わせて2冠を達成した鈴木は、2種目で7月の世界選手権（シンガポール）代表に内定。競泳界の常識を覆す驚異の34歳は、世界を目指して進化を続ける。予選を2位で突破した鈴木は、スタートから飛び出した。浮き