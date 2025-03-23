こんにちは！おでかけわんこ部です。静岡県で愛犬と一緒に楽しめるイベント情報が届きました～！ 出典：公式HP 【関連記事】【静岡】浜名湖舘山寺温泉に犬と泊まれるリゾートホテル「KAREN 浜名湖 with Dog」誕生｜屋内ドッグラン、愛犬用のお食事＆お風呂も イベント概要 2025年5月24日(土)～25日(日)に、浜名湖パルパルに隣接する特設会場にて「舘山寺ドッグカーEXPO with OUTDOOR あそびーく