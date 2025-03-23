「イケア式EV」と呼ばれる電動自動車をご存知ですか？ 家具のイケアと同じようにコストカットを図り、超格安で電気自動車を製造しています。 ↑フラットパック式は成功するか？（画像提供／Luvly／YouTube） その名は「ラブリー（Luvly）」。イケアと同じく、スウェーデンで生まれた企業です。先日、フィアットやプジョー、シトロエンなどのブランドを有する自動車グループのステランティスとの提携を発表したことで、ラブ