テレビアニメ『真夜中ハートチューン』（2026年放送）のキャスト情報が公開された。井ノ華六花役は瀬戸桃子、日芽川寧々役は大久保瑠美、霧乃イコ役は鈴代紗弓、雨月しのぶ役は伊藤美来が担当する。あわせてPV第1弾フルボイスver.も公開され、ヒロイン4人と有栖が出会うシーンに声が付いている。【画像】可愛すぎる！ヒロインたち『真夜中ハートチューン』アニメ場面カット同作は、週刊少年マガジン（講談社）にて連載中の五