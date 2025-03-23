【モデルプレス＝2025/03/23】俳優の松坂桃李が主演を務めるTBS系日曜劇場「御上先生」（毎週日曜よる9時〜）が、23日にいよいよ最終話を迎える。本記事では、ネット上で話題を集めていた俳優の唐木俊輔を紹介する。【写真】「御上先生」イケメンと話題の男子生徒キャスト◆松坂桃李主演「御上先生」本作は子供が生きる「学校」、大人がもがく「省庁」という一見別次元にあるこの2つを中心に展開。未来を夢見る子供たちが汚い大人