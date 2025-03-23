「ウォッシャー液」は、車のフロントガラスなどが汚れたときに視界をクリアにしてくれる洗浄液。自分で補充する方も多いと思いますが、「手軽に入手できるし、低コストだから…」と、代わりに水を入れてはいませんか？実は、それは絶対NGなんだそう。損保ジャパンの公式Xアカウント（@SOMPO_JP）が、詳しく解説しています。【画像】ウォッシャー液の補充…水やミネラルウォーターはNG水道水は氷点下で「凍る」おそれもウォッシャー