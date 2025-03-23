２１日、「人工知能応用エコシステムパートナー共創会およびＡＩイノベーション・社会ガバナンス思客会」で発言する夏立雪氏。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月23日】人工知能（AI）インフラを手がける中国の無問芯穹（Infinigence AI）の共同創業者で最高経営責任者（CEO）を務める夏立雪（か・りっせつ）氏は21日、新華網が北京市で開いた「人工知能（AI）応用エコシステムパートナー共創会およびAIイノベーション・社会ガ