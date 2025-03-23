22日夜に三重県の国道で夜行バスが林に突っ込み、運転手が死亡、乗客21人がけがをしました。事故が起きたのは出発から1時間後のことでした。【画像】木がめり込んだフロント部分飛ばされた窓ガラス■「鼻が折れている」乗客もクモの巣状に無数のヒビが入ったフロントガラス。前方が大きくつぶれた様子は衝撃の強さを物語ります。近隣住民「大型バスが防風林に突っ込んでいる」事故が起きたのは22日夜8時半ごろ。三重県御浜