【モデルプレス＝2025/03/23】SixTONESの森本慎太郎が、22日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜よる23時30分〜）に田中樹とともに出演。「第48回日本アカデミー賞」新人俳優賞と話題賞のW受賞を祝福された。【写真】森本慎太郎・舘ひろし・柴田恭兵ら豪華集結◆森本慎太郎、松村北斗の2年後にW受賞この日は、田中が「森本慎太郎、第48回日本アカデミー賞新人賞、そし