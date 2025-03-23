こんにちは！日本一陽気なオフィスレディ喜多ゆかりです。 今回は、『芸能人格付けチェックBASIC春の3時間スペシャル』（TVer、ABEMAで見逃し配信中）で12年アシスタントを務めるヒロド歩美アナウンサーにインタビュー！ 生放送での尺読み（ＣＭに入る時間や、コーナーの時間を読んで仕切る）に定評のあるヒロドアナ。その秘密は、幼少期の習い事にあった！また、『格付け』のスタジオでの裏話もお聞