元AKB48・SKE48メンバーの石田安奈さんが、2025年3月14日に公式YouTubeチャンネルを更新。「港区子育て」をするセレブママが自宅を公開した。エルメスの高級バッグが並ぶ部屋を公開2021年10月に、5つの会社を経営する22歳年上の夫と結婚した石田さんは、現在2児の子育て中。「【家賃170万円】港区ママの5SLDKの自宅！全て見せます【I LOVE mama】」と題した動画では、5SLDK、260平米で家賃170万円の豪邸を公開した。広々としたリ