SDGsÃ£À®´ü¸Â¤Î2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¡¢À¸¤­Êý¤ò¸ì¤ëº£²ó¤Î¸­¼Ô¤Ï¸µF1¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊÒ»³±¦µþ»á¡£1992Ç¯¤«¤é6Ç¯Ï¢Â³¤ÇF1¤Ë»²Àï¡£ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿¤Î95Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÉÝ¤¤¤â¤ÎÃÎ¤é¤º¤ÎÁö¤ê¤Ç·è¾¡5°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£°úÂà¸å¤ÏÅÐ»³²È¤È¤·¤Æ¥­¥ê¥Þ¥ó¥¸¥ã¥í¤ä¥Þ¥Ã¥­¥ó¥ê¡¼¤Ê¤É¤ËÄ©¤ß¡¢7ÂçÎ¦Ãæ6ÂçÎ¦¤ÎºÇ¹âÊö¤òÀ©ÇÆ¡£¼«Å¾¼Ö¶¥µ»Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â¿ô¡¹¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î¶¥µ»¼Ô¤ò°éÀ®¤·¡¢ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ä¡¼¥ë¡¦¥É¡¦