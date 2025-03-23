千葉県には、県内で唯一「名湯百選」にも選ばれている「勝浦温泉」など数多くの人気温泉スポットがあります。All About ニュース編集部は3月13〜18日の期間で、全国10〜60代の男女250人を対象に「関東地方で行きたい温泉地」についてのアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「千葉県」で行きたい温泉地ランキングを発表します。【7位までのランキング結果を見る】2位：南房総温泉郷（52票）2位は、南房総市にある「南