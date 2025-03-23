1月29日（水）、京都・四条駅から徒歩約2分の位置にホリデイ・イン京都五条がオープン。今回クランクイン！トレンドは試泊会に参加し、こだわりの京ビュッフェや大浴場、そして客室の様子をレポートする。【写真】あっ、京都タワー！眺望もステキな「ホリデイ・イン京都五条」のルームツアー■1万円台で泊まれてコスパ◎今回訪れたホリデイ・イン京都五条は、インターコンチネンタルホテルズグループ（IHG）が展開するホテル