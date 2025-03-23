(Photo by Ari Hatsuzawa)ÆÉ½ñ¹¥¤­¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃæ¹¾Í­Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢Æü¡¹¤Î¤Ç¤­¤´¤È¤ä²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢1ºý¤ÎËÜ¤È¤È¤â¤Ë¤Õ¤êÊÖ¤ëÏ¢ºÜ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥×¥íÌîµå³«Ëë¡£½éÀï¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Î¿´¶­¤ò¡¢Ãæ¹¾¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤Ë½Å¤Í¤ÆÁÛÁü¤·¡¢°ÂÆ£¹¨¡Ø¡Ö»ä¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¶áÂå¾®Àâ¤Î»î¤ß¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¡×¤Ë¿´¹½¤¨¤ò¸«¤¤¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯3·î¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬MLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º³«ËëÀï¤ÇÍèÆü