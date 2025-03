【モデルプレス=2025/03/23】Hey! Say! JUMPの山田涼介が、22日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY 1時間SP」(よる11時〜)に出演。MY FIRST STORY・Hiroから結婚報告を受けた時のことを振り返った。【写真】山田涼介、ラスベガス満喫ショット◆山田涼介、Hiro&山本舞香夫妻の結婚報告を受けていた番組MCを務める女優の山本舞香と映画「暗殺教室」(2015年)で共演経験のある山田は、当時16歳だったという