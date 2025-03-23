石破首相が新人議員に10万円分の商品券を配ったことを巡り、23日のフジテレビ「日曜報道THEPRIME」に出演した自民党の片山さつき元地方創生相は、自身の初当選時に同様のことは「なかったかと思う。記憶にはない」と述べた。片山氏が衆院で初当選したのは、小泉純一郎氏が首相だった2005年のいわゆる「郵政選挙」で、自民党から83人の新人議員が誕生した。片山氏は、商品券を受け取ったことがあるか問われると、「私は新人時代