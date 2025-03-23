中国初の完全電気推進海上観光船「嶼見77」（仮称）が15日、中国南東部の福建省福安市で進水しました。フォーチュン・グローバル500企業の象嶼グループ傘下のアモイ湾海上旅游客運が建造したこの客船は、今年7月に正式に就航する予定です。「嶼見77」は中国初の中国船級社により分類された完全電気推進海上客船です。中国船舶七〇二所東方船研高性能船艇と福寧重工が共同で設計、建造したもので、全長49メートル、幅14．5メートル