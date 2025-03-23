試合後のワンシーン米大リーグの開幕シリーズで、思わぬ形で価値を得た日本企業があった。ドジャースの大谷翔平投手らが“アシスト”する形となり、米分析会社が証拠画像付きで影響を指摘している。注目度が数字にも表れた。19日に東京ドームで行われた開幕シリーズのカブス戦後、ドジャースの大谷、山本由伸投手、佐々木朗希投手がグラウンドで記念撮影。自撮りのため文字が反転しているものの、背景のバックスクリーン下には