『アベンジャーズ／エンドゲーム』のアンソニー・ルッソ＆ジョー・ルッソ監督が手がけるNetflix映画『エレクトリック・ステイト』が、動画配信サービス「Netflix」で配信中。本作は、90年代を舞台に、ロボットによる反乱で変わり果てた別世界を描いたレトロフューチャーなSF冒険映画。ミリー・ボビー・ブラウン演じる少女ミシェルが、行方不明の弟を探すために旅をする物語だ。【動画】Netflix映画『エレクトリック・ステイト』