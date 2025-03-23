ËÌ³¤Æ»¡¦ÆÑ¾®ËÒ·Ù»¡½ð¤Ï£²£°£²£µÇ¯£³·î£²£²Æü¡¢ÆÑ¾®ËÒ»Ôºß½»¤ÇËÌ³¤Æ»ËÉ±Ò¶É¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÃË¡Ê£²£±¡Ë¤òË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï£²£²Æü¸áÁ°£±£±»þ£³£°Ê¬¤´¤í¤«¤é£´£°Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»ÆÑ¾®ËÒ»ÔÌÚ¾ìÄ®£±ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¸òºÝÁê¼ê¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¡Ê£±£¸¡Ë¤ËÂÐ¤·¡¢Æ¬¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç²¥¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À­¤Ï¥«¥é¥ª¥±Å¹¶á¤¯¤ÎÅ¹¤Ë¶î¤±¹þ¤ß¡¢»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿Å¹°÷¤¬¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½÷À­¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë