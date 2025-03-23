ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２３日、９日に大和ハウスプレミストドームで行われたサッカー「明治安田Ｊ２リーグ第４節」で札幌と対戦した千葉のＦＷ呉屋大翔がゴールを決めた後にゴール裏の看板を飛び越え、高さ２・８メートル下にあるコンクリートの地面に落下したことを報じた。呉屋は２―１で迎えた後半アディショナルタイム２分にロングボールに反応して抜け出すと、相手ＧＫよりも先にボールへ触