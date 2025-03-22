フィンセント・ファン・ゴッホ（Vincent Willem van Gogh）にフォーカスした展覧会「ゴッホ展 家族がつないだ画家の夢」が大阪市立美術館、東京都美術館、愛知県美術館で開催される。会期は大阪市立美術館が7月5日から8月31日までで、東京都美術館が9月12日から12月21日まで、愛知県美術館が2026年1月3日から3月23日まで。 【画像をもっと見る】 ゴッホの作品の数々は、画業を支えた弟 テオやその妻 ヨー、息子のフィンセント