¡þÂè97²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñÂè5Æü1²óÀï±ºÏÂ¼Â3¡½0¼¢²ì³Ø±à¡Ê2025Ç¯3·î22Æü¹Ã»Ò±à¡Ë½é½Ð¾ì¤Î±ºÏÂ¼Â¡Êºë¶Ì¡Ë¤¬¼¢²ì³Ø±à¤ò3¡Ý0¤Ç²¼¤·¡¢½Õ²ÆÄÌ¤¸¤Æ¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹º¸ÏÓ¡¦ÀÐ¸Íñ¥ÂÁ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬6°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£µ­Ï¿°÷¤È¤·¤Æ¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤Î°ÂÆ£¿ðµ¯¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÏÌîµåÉô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤Ê°ìÀï¤ò¥¹¥³¥¢¥Ö¥Ã¥¯¤Ëµ­¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦µã¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤¢¤Î3ÅÀ¼è¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«