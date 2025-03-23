º£Ç¯1·î´ü¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢TBS·Ï¤¬ÆüÍË·à¾ì¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤¬·î9¡¢NHK¤¬Âç²Ï¤È¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥È¡×¤Î½êÂ°ÇÐÍ¥¤ò³Æ¶É¤Î´ÇÈÄÏÈ¤¬¼ç±é¤«ÈÖ¼ê¤Ç¥­¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¾ËÜ¼ãºÚ¤Ë¡Ö¾®¼ÇÉ÷²Ö¤ÎÆó¤ÎÉñ¤¤¡×¤ÎÀ¼¤â¡Ä¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡È2ºîÏ¢Â³¼ç±é¡É¤ÇµÙ¤á¤Ê¤¤¡È²Ô¤®Æ¬¡É¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ°ì¤Ä¤Î·ÝÇ½¥×¥í¤¬¥É¥é¥Þ´ÇÈÄÏÈ¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤Î²£ÉÍÎ®À±¡Ê28¡Ë¤«¤é¡ÖË­¿Ã