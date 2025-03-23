¡ÚÉ°»³¼îÈþ ¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤â¸À¤ï¤»¤Æ¡Û¡Ú¼Ì¿¿¡Û½÷Í¥¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó76ºÐ¤Ç»àµî¡Ä¥·¥ç¡¼¥±¥ó¤È¤Î4Ç¯¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ç²¿ÅÙ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶¯¤¤ÊìÀ­¡×¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µýÇ¯76¡£ºòÇ¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÌøÍÕÉÒÏº¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡ÇÔ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡×¡Ö¼¼°æ¿µ¼¡À¸¤­Â³¤±¤ë¼Ô¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢Àè·îÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²û¤«¤·¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÁÂè20²ó¡×¡Ê¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ÈÇ¡Ë¤Ç1969Ç¯¤Ë½é½Ð¾ì¤Î¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¤¬¡Ö¥Ö¥ë¡¼¡¦¥é¥¤¥È¡¦