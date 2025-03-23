オーストラリアの固有種・コアラが１９８４年１０月に東山動植物園（名古屋市千種区）に来園して４０年がたった。コロナ禍が明けた昨秋には、７年ぶりに同国から２歳の雄「スカイ」が仲間入り。野生コアラの生息数が減る中、国内では飼育する７動物園が連携して繁殖を進めており、赤ちゃんの誕生に期待がかかる。コアラは８４年１０月、オーストラリアから６頭が寄贈されて初来日し、同園と多摩動物公園（東京都）、平川動物公