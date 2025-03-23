◆ 現地27日の米国開幕戦へ弾みシカゴ・カブスの鈴木誠也外野手（30）が現地時間22日に行われたロッキーズとのオープン戦に「2番・左翼手」で先発出場。米国でのオープン戦再開後の初出場で2打席連続本塁打を放った。鈴木は初回、ロッキーズの先発左腕ゴンバーに対する第1打席でカウント1-0からの2球目を振り抜き、左中間へオープン戦2号の先制ソロ。3回裏の第2打席でもカウント1-0からのファーストストライクを捉え、2打席連