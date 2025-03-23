ＭＬＢ公式サイトは２２日（日本時間２３日）、今季のタイトルを予想する特集記事を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３０）がナ・リーグ本塁打王の本命に挙げられた。今回は両リーグの本塁打王、首位打者、盗塁王、最優秀防御率、最多奪三振、最多セーブの６つの主要タイトルを獲得するのは誰なのか、同サイトの専門家５９人に投票を実施。ナ・リーグの本塁打王争いについて同サイトは「大谷は２０２３年にア・リーグで本塁