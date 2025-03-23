¡ü¿®ÍÑÇã¤¤»ÄÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¡Ú¥Ù¥¹¥È50¡Û ¢¨3·î14Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Î3·î7Æü¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÁý²Ã¥é¥ó¥­¥ó¥°¡£ ¡Ê³ô¼°Ê¬³ä¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï´¹»»¤·¤Æ»»½Ð¡Ë ―― Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡§1634ÌÃÊÁ ―― (Ã±°Ì¤ÏÀé³ô) ÌÃÊÁÌ¾Á°½µÈæ Çã¤¤»Ä¿®ÍÑÇÜÎ¨ £±¡¥ ³ÚÅ·¥°¥ëー¥× 3,144 29,972 11.08 £²¡¥ ÌîÂ¼