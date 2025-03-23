2025Ç¯3·î21Æü¸½ºß¡¢ÊõÅç¼Ò¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÁÇÅ¨¤Ê¤¢¤Î¿Í¡Ù5·î¹æ¡Ê1520±ß¡Ë¤Ï¡¢¡Ölelill[¥ì¥ê¥ë]»ç³°Àþ¤Ç¥ì¥ó¥º¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ª¥°¥é¥¹¥³¡¼¥ÉÉÕ¤­Ä´¸÷¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡×¤¬ÉÕÏ¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¤ò´¶ÃÎ¤·¤Æ¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤¹¤°¤ì¤â¤Î¡£¤É¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤«¥ì¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£»ç³°Àþ¥«¥Ã¥ÈÎ¨¤Ï99%²°Æâ¤Ç¤ÏÆ©ÌÀ¤Ê¥ì¥ó¥º¡£³°¤Ø½Ð¤Æ»ç³°Àþ¤ËÅö¤Æ¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊõÅç¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ç³°Àþ¥«¥Ã¥ÈÎ¨99%¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ