ÎóÅç¤¬¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿3·î18¡¢19Æü¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡½¥«¥Ö¥¹¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î¡Ö³®ÀûÃÆ¡×¡¢»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜÅê¼ê¤Î³«ËëÀï¤Ç¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡¢¥É·³¡¦º´¡¹ÌÚ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼½éÅÐÈÄ¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêËþºÜ¤Î2Æü´Ö¤Ë¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹ñÌ±Åª¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿MLBÅìµþ¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢µ­¼Ô¤Î¥×¥í¤Î¸ø¼°Àï¤Î½é¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£¼èºà¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÏMLB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤éÇÐÍ¥¡¢²Î¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤â½¸·ë¡£°ÛÍÍ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£Åê¼ê¤Ï¤¤¤«¤Ë