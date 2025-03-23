ÃÊ¥Ü¡¼¥ëÈ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¤¬ÌµÎÁ¡ª¤ªÊÆ¤âÌµÎÁ¡ªº£¡¢ÌîºÚ¤¬¡Ö¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÌîºÚ¤¬¡Ö¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡×¥¢¥×¥ê¤¬¿Íµ¤¡ÄÌîºÚ¹âÆ­¤ÎÃæ¡¢¤Ê¤¼¡È¥¿¥À¡É¤Ç¡©¡ÚTHE TIME,¡Û ¡ÖÃÍ°ú¤­ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡Ä¡×ÌîºÚ¹âÆ­¤Ë¤¿¤áÂ©¡Ö¥È¥Þ¥È¤¬¤º¤Ã¤È¹â¤¤¡Ä¡×¡Ê30ÂåÃËÀ­¡Ë¡ÖÌîºÚ¤òÇã¤¦¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤¯¤é¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À­¡Ë¡ÖÃÍ°ú¤­ÉÊ¤Î¥ï¥´¥ó¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤ÎÇä¤ê¾ì¤Ë¹Ô¤¯¡×¡Ê30Âå½÷À­¡Ë3·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ