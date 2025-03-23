¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¶Ó¸ñ¡×Ä¹Ã«Àî²íµª¡Ê53¡Ë¤¬22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡ÊÅÚÍË¸å11¡¦10¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÁûÁ³¤È¤µ¤»¤¿2·î15ÆüÊüÁ÷²ó¸å¤Î¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£2·î15Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÇÈÖÁÈ½ªÈ×¤Î¥®¥ã¥°¤òÈäÏª¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç·ã¤·¤¯Æ°¤­¼þ¤ê¡¢¾Ð¤¤¤ò¤«¤Ã¤µ¤é¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÊ¤ËÌá¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÄ¹Ã«Àî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¥ä¥Ð¤¤¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÅ¾ÅÝ¤·¤Æ¿¬¤â¤Á¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£·Ý¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤¨¤§¡Á¤Ã!¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ!¡×¡Ö