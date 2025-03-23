¸µ¡áLOVE¤ÎóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ê21¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Ç¥ë»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¥Ô¥ó¥¯É±¡¢¤ª»Ð¤µ¤ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥ê¥Ü¥óÈ±·¿¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£(¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥»¥ó¥¹¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¾Ð)¤³¤Î¥á¥¤¥¯¤â¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤âÁ´Éô¤¹¤´¤¯¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡ª¡ª¡ª¥Ï¡¼¥È¤É¤ì¤¬¹¥¤­¤«¤Ê¡Á¡©¡©¡×¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤¿¤Á¤Ïchapun»£±ÆÃæ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£º£Æü¤«¤éÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤Í¡Á¡Á¡×¤Èµ­¤·¡¢¼«¿È¤¬¥¤¥á¡¼¥¸