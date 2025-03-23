¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/03/23¡ÛKis-My-Ft2¤ÎÀé²ì·ò±Ê¤¬3·î22Æü¡¢¼«¿È5²ó⽬¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¡ØFiNGAiSM in Shibuya¡Ù¡Ê3⽉23⽇¡Á¡¿½Â⾕¶è¿ÀµÜÁ°¡¦Creative Space Akademeia21 Harajuku¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¡£¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Î¥µ¡¼¥Á¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤Ë¤Æ¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥­¥¹¥Þ¥¤Àé²ì·ò±Ê¡¢ºÍÇ½¸÷¤ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¢¡Àé²ì·ò±Ê¡¢¸ÄÅ¸¡ÖFiNGAiSM¡×¥í¥ó¥É¥ó³«ºÅÈ¯É½¤³¤ì¤Þ¤ÇÅ¸⽰¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿FiNGAiS