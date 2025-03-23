■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (5016) ＪＸ金属 東証プライム (3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード (5803) フジクラ 東証プライム (6920) レーザーテク 東証プライム (7979) 松風 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3133) 海帆 東証グロース (8306) 三菱ＵＦＪ 東証プ
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