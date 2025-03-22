【モデルプレス＝2025/03/22】女優の川口春奈が主演、SixTONESの松村北斗が共演する日本テレビ系土ドラ10「アンサンブル」（毎週土曜22時〜）の最終話が、22日に放送された。2つの小ネタが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】川口春奈＆松村北斗、見つめ合う◆川口春奈主演「アンサンブル」オリジナル脚本となる本作は、「現実主義」女子と年下の「理想主義」男子が、イマドキな恋愛トラブル裁判を通して、互いを理解し