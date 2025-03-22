Image: Darya Kawa Mirza / Instagram ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¡¢Èþ¤·¤¤·î¤Î²èÁü¤ò¡£Â©¤ò¤Î¤à¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤·î¤Î¼Ì¿¿¤òÀ½ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¯¥ë¥É¿Í¤ÎÅ·ÂÎ¼Ì¿¿²È¡¢¥À¥ê¥ä¡¦¥«¥ï¡¦¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¡£¤Ê¤ó¤È¡¢Èà¤Ï²òÁüÅÙ¤¬1²¯5970Ëü²èÁÇ¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇ¤âÁ¯ÌÀ¤Ç¥·¥ã¡¼¥×¤Ê·î¤Î²èÁü¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Dailygalaxy¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ß¥ë¥¶¤µ¤ó¤Ï4Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·î¤ò¿µ½Å¤Ë´Ñ»¡¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·î¤ÎÉ½¾ð¤ò¤È¤é¤¨¤ëºÇÅ¬¤Ê½Ö´Ö