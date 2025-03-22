【モデルプレス＝2025/03/22】米大リーグ（MLB）ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が3月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。愛犬であるデコピンと再会した様子を投稿した。【写真】大谷翔平選手、久々にデコピンと再会◆大谷翔平選手、愛犬デコピンと再会「MLB東京シリーズbyグッゲンハイム」の開幕戦で日本に帰国していた大谷選手は、アメリカの自宅に戻った様子を公開。デコピンが大谷選手の手に掴まる可愛らしい