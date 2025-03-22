ブレイキンで世界トップの選手が集う「ＦＵＪＩＦＩＬＭｉｎｓｔａｘＵｎｄｉｓｐｕｔｅｄＭａｓｔｅｒｓ」ＴｏｋｙｏＷｏｒｌｄＦｉｎａｌが２２日、ニューピアホール（東京・港区）で開催され、クルーバトルの準決勝が終了。昨年準優勝の「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」は、「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅＡｌｌＳｔａｒｓ」に敗れ、決勝進出はならなかった。「ＢｏｄｙＣａｒｎｉｖａｌ」はパリ五輪日本