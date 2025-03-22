◇りそなＢ２リーグ第２７節富山８９−８７静岡（２２日、富山市総合体育館）ベルテックス静岡は、８７−８９で富山グラウジーズに逆転負けを喫した。得点力の高い富山に対し、ペイントエリアで堅守を繰り出し、第３クオーター（Ｑ）序盤には１３点をリード。しかし、第４Ｑ残り５秒で３点シュートを許して同点に追いつかれた。延長戦でも最大６点リードを奪ったが、残り１秒で勝ち越しシュートを許してしまった。森高大ＨＣは