テレビアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編のエンディング主題歌が、Asakura(Vo＆Gt)、Lenon(Ba)、takachi(Track make＆Dr)、Kenichi(Gt)による4ピースバンドmuque（読み：ムク）の書き下ろし楽曲「The 1」（読み：ザワン）に決定した。【画像】『ワンピース』エッグヘッド編の新ビジュアルmuque初のアニメタイアップとなる楽曲「The 1」。壮大なスケールで展開されるこの作品に対して、トラックメイクを手掛けるtakachiがサウ