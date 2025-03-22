「関西エクストリームウオーク50K」が22日、大阪市内で開催され、ABCラジオ「おはようパーソナリティ小縣裕介です」（月〜〜木曜午前6時30分）の小縣裕介アナウンサー（53）が参加。50キロの完歩に成功した。スタートは朝7時30分。大阪・ツイン21から歩き出した。小縣アナを応援するリスナーも多数参加。コースはスタート地点から南へ向かい、長居公園、通天閣、京セラドーム、ユニバーサルスタジオジャパンなどを通過。その後、JR