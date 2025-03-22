¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý»³·ËÎ¤Æà¡Ê41¡Ë¤È¡¢É×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½GK¤Î¥¿¥ì¥ó¥ÈËÜÊÂ·ò¼£¡Ê60¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÄË²÷¡ªÌÀÀÐ²ÈÅÅ»ëÂæ¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å3»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¼¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£´Ý»³¤ÈËÜÊÂ¤Ï2020Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£23Ç¯2·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¸½ºß2ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö¾­Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¤È¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡Ê69¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤µ¤ó¤Þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë´Ý»³