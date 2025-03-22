声優田中真弓（70）が22日、都内で行われたアニメイベント「AnimeJapan 2025」内の、テレビアニメ「ONE PIECE」エッグヘッド編放送再開直前スペシャルステージに登場した。エッグヘッド編は約半年ぶりの再開となる。再開に伴い、4月5日午後9時からこれまでに放送された同編の特別編集版と、再開1話目となる第1123話を放送。さらに6日には新たな放送枠となる午後11時15分から、再開2話目の第1124話を放送する。「ONE PIECE」の放送