リニア・鉄道館は、入館料を6月1日から改定する。改定の対象は大人の料金で、個人が1,200円（現行1,000円）、20名以上の一般団体が1,000円（同800円）。小中高生・幼児の入館料やシミュレータなどの料金など、そのほかの料金に変更はない。